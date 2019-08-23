Глазго, Великобритания, , 07:21 — REGNUM

22 августа между командами «Селтик» и «АИК» на стадионе «Селтик Парк» (Глазго) был разыгран первый матч последнего финального раунда квалификаций в групповую стадию Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось победой действующего чемпиона шотландского Премьершипа со счетом 2:0.

Первый мяч на 48-й минуте забил 28-летний вингер и воспитанник «Селтика» Джеймс Форрест после передачи Боли Болинголи-Мбомбо — 1:0. Этот гол стал для футболиста пятым в текущем сезоне во всех турнирах. Через 25 минут французский Одсонн Эдуард удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Селтик"/"АИК»)

Удары 15/4

Удары в створ 6/1

Владение 60%/40%

Нарушения 9/8

Угловые 7/2

Стартовые составы на матч:

«Селтик»: Гордон, Жюльен, Шимунович, Айер, Болинголи-Мбомбо, Браун, Макгрегор, Форрест, Кристи, Джонстон, Эдуард.

Запас: Битон, Гриффитс, Байо, Хейес, Морган, Нтчам, Азар.

«АИК»: Линнер, Гранли, Карлссон, Метс, Ларссон, Аду, Линдквист, Бахуи, Лундстрём, Сигторссон, Гоитом.

Запас: Димитриадис, Обаси, Микел, Салетрос, Хуссейн, Яношевич, Рашиди.

Бригада арбитров: Тамаш Богнар | Балаж Бузас | Петер Кобор.

Желтые карточки: Ларссон — 37, Болинголи-Мбомбо — 45, Лундстрём — 74.

Забитые мячи: Форрест 48 — 1:0, Эдуард 73 — 2:0.