Париж, , 07:14 — REGNUM

22 августа между командами «ПСВ» и «Аполлон» на стадионе «Филипс» (Эйндховен) был разыгран первый матч последнего финального раунда квалификаций в групповую стадию Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу «красно-белых».

В дебюте второй половины 17-летний талант «ПСВ» и молодежной сборной Голландии Мохаммед Амине Ихаттарен вывел свою команду вперед — 1:0. Этот мяч стал вторым в карьере молодого футболиста. Голевую передачу на свой счет записал Дониэлл Мален. Через 9 минут нападающий Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 61-й минуте Дензел Думфрис похоронил надежды кипрского клуба на ответную встречу, замкнув передачу Гакпо — 3:0.

Ответный матч состоится 29-го августа на стадионе «Цирион Атлетик Центр» в Лимасоле.

Статистика матча («ПСВ"/"Аполлон»)

Удары 10/10

Удары в створ 3/3

Владение 52%/48%

Нарушения 15/14

Угловые 8/6

Составы на матч:

«ПСВ»: Зоет, Виргевер, Баумгартль, Думфрис, Боскальи, Бергвейн, Гутьеррес, Росарио, Гакпо, Мален, Ихаттарен.

Запас: Лато, Шваб, Хендрикс, Рейтер, Рамселар, Тезе, Митроглу.

«Аполлон»: Малл, Педру, Агирре, Кириаку, Юсте, Сакетти, Маркович, Янниотас, Сардинеро, Гакпе, Зелайя.

Запас: Нсуэ, Питтас, Перейра, Популис, Салаи, Папастилиану, М’Пинда.

Желтые карточки: Сакетти — 24, Боскальи — 67, Мален — 85.

Забитые мячи: Ихаттарен 47 — 1:0, Гакпо 56 — 2:0, Думфрис 61 — 3:0.