Страсбург, Франция, 23 августа 2019, 07:13 — REGNUM
22 августа между командами «Страсбург» и «Айнтрахт» на стадионе «Стад де ла Мено» (Страсбург) был разыгран первый матч последнего финального раунда квалификаций в групповую стадию Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось победой французского коллектива со счетом 1:0.
На 33-й минуте счет открыл 22-летний ивуарийский нападающий Кевин Люсьен Зохи после передачи Димитри Лиэнара — 1:0. Этот мяч стал для футболиста четвертым в карьере.
Статистика матча («Страсбург"/"Айнтрахт»)
Удары 9/10
Удары в створ 1/3
Владение 50%/50%
Нарушения 11/9
Угловые 2/7
Составы на матч:
«Страсбург»: Селс, Коне, Митрович, Кароль, Джику, Мартен, Лиэнар, Томассон, Лала, Зохи, Ажорк.
Запас: Симакан, Н’Дур, Корнье, Мотиба, Сиссоко, да Кошта, Камара.
«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Эбрахам, Хасебе, Фернандеш, Костич, Гачинович, Торро, да Кошта, Ребич, Камада.
Запас: Н’Дика, Роде, Туре, Дурм, Кор, Видвальд, Пасьенса.
Желтые карточки: Эбрахам — 31, Мартен — 32, Коне — 44, Хасебе — 51, Томассон — 71.
Забитые мячи: Зохи 33 — 1:0.