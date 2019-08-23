Страсбург, Франция, , 07:13 — REGNUM

22 августа между командами «Страсбург» и «Айнтрахт» на стадионе «Стад де ла Мено» (Страсбург) был разыгран первый матч последнего финального раунда квалификаций в групповую стадию Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось победой французского коллектива со счетом 1:0.

На 33-й минуте счет открыл 22-летний ивуарийский нападающий Кевин Люсьен Зохи после передачи Димитри Лиэнара — 1:0. Этот мяч стал для футболиста четвертым в карьере.

Статистика матча («Страсбург"/"Айнтрахт»)

Удары 9/10

Удары в створ 1/3

Владение 50%/50%

Нарушения 11/9

Угловые 2/7

Составы на матч:

«Страсбург»: Селс, Коне, Митрович, Кароль, Джику, Мартен, Лиэнар, Томассон, Лала, Зохи, Ажорк.

Запас: Симакан, Н’Дур, Корнье, Мотиба, Сиссоко, да Кошта, Камара.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Эбрахам, Хасебе, Фернандеш, Костич, Гачинович, Торро, да Кошта, Ребич, Камада.

Запас: Н’Дика, Роде, Туре, Дурм, Кор, Видвальд, Пасьенса.

Желтые карточки: Эбрахам — 31, Мартен — 32, Коне — 44, Хасебе — 51, Томассон — 71.

Забитые мячи: Зохи 33 — 1:0.