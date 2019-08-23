Варшава, , 07:09 — REGNUM

22 августа между командами «Легия» и «Глазго Рейнджерс» на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» (Варшава) был разыгран первый матч последнего финального раунда квалификаций в групповую стадию Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Для прохода в следующую стадию шотландской команде необходимо одержать победу в ответном матче на «Айброкс Стэдиум» 29-го августа.

Статистика матча («Легия"/"Глазго Рейнджерс»)

Удары 7/6

Удары в створ ¾

Владение 50%/50%

Нарушения 9/18

Угловые ¾

Составы на матч:

«Легия»: Маецкий, Левчук, Роша, Столарски, Енджейчик, Гвилия, Мартинш, Кафу, Вешович, Луйуиньяс, Куленович.

Запас: Йодловец, Виетска, Антолич, Лопес, Незгод, Надь, Цежня.

«Глазго Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Флэнаган, Катич, Джек, Дэвис, Арибо, Арфилд, Оджо, Морелос.

Запас: Хеландер, Дефо, Фодерингэм, Камара, Джонс, Кинг, Баришич.

Бригада арбитров: Бенуа Бастьен | Фредерик Акет | Сирил Мугнер | Бенуи Мийо.

Желтые карточки: Мартинш — 25, Енджейчик — 39, Столарски — 51, Флэнаган — 61, Вешович — 64, Морелос — 72.