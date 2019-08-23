Варшава, 23 августа 2019, 07:09 — REGNUM
22 августа между командами «Легия» и «Глазго Рейнджерс» на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» (Варшава) был разыгран первый матч последнего финального раунда квалификаций в групповую стадию Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Для прохода в следующую стадию шотландской команде необходимо одержать победу в ответном матче на «Айброкс Стэдиум» 29-го августа.
Статистика матча («Легия"/"Глазго Рейнджерс»)
Удары 7/6
Удары в створ ¾
Владение 50%/50%
Нарушения 9/18
Угловые ¾
Составы на матч:
«Легия»: Маецкий, Левчук, Роша, Столарски, Енджейчик, Гвилия, Мартинш, Кафу, Вешович, Луйуиньяс, Куленович.
Запас: Йодловец, Виетска, Антолич, Лопес, Незгод, Надь, Цежня.
«Глазго Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Флэнаган, Катич, Джек, Дэвис, Арибо, Арфилд, Оджо, Морелос.
Запас: Хеландер, Дефо, Фодерингэм, Камара, Джонс, Кинг, Баришич.
Бригада арбитров: Бенуа Бастьен | Фредерик Акет | Сирил Мугнер | Бенуи Мийо.
Желтые карточки: Мартинш — 25, Енджейчик — 39, Столарски — 51, Флэнаган — 61, Вешович — 64, Морелос — 72.