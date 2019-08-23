Копенгаген, , 07:09 — REGNUM

22 августа между командами «Копенгаген» и «Рига» на стадионе «Паркен» (Копенгаген) был разыгран первый матч последнего финального раунда квалификаций в групповую стадию Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось уверенной победой датского коллектива со счетом 3:1.

Первый мяч на 18-й минуте забил 25-летний воспитанник «Аякса» Виктор Фишер после передачи Пьера Бенгтссона — 1:0. Через 23 минуты австрийский вингер Владимир Камеш первым же ударом в створ вернул латвийскую команду в игру — 1:1. На 62-й минуте Пьерос Сотериу вновь вывел «Копенгаген» вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:1. Этот гол стал для киприота вторым в сезоне. В конце матча вышедший на замену Мохаммед Дарами установил окончательный счет — 3:1.

Ответная встреча состоится 29-го августа на стадионе «Сконто».

Статистика матча («Копенгаген"/"Рига»)

Удары 17/5

Удары в створ 10/3

Владение 72%/28%

Нарушения 7/13

Угловые 8/1

Составы на матч:

«Копенгаген»: Грютебуст, Бенгтссон, Папаяннопулос, Бартолец, Нельссон, Стаге, Зека, Хольс, Фальк, Фишер, Сотериу.

Запас: Варела, Томсен, Дарами, Сантос, Овьедо, Йонссон, Дагхин.

«Рига»: Озолс, Ругин, Петерсон, Стуглис, Черномордийс, Камеш, Брисола, Шарпар, Фьодоровс, Панич, Роджер.

Запас: Уваренко, Лайзанс, Вишняков, Сарич, Пренга, Ракель, Славов.

Бригада арбитров: Бас Нейхейс | Бас ван Донген | Йост ван Жульен.

Забитые мячи: Фишер 18 — 1:0, Камеш 41 — 1:1, Сотериу (пенальти) 62 — 2:1, Дарами 90 +2 — 3:1.