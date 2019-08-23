Озёрск, Челябинская область, 23 августа 2019, 06:09 — REGNUM
В Озёрске Челябинской области к марту 2021 года может быть построена «Ледовая академия «Высота». Этот спорткомплекс будут строить на условиях государственно-частного партнёрства.
Концессионное соглашение о строительстве подписали в Сочи на Российском инвестфоруме-2018. Сторонами выступили правительство региона, мэрия Озёрска, а также госкорпорация «Росатом» и «Группа ЧТПЗ».
Закладка капсулы на месте будущей арены уже произведена. Строительные работы начинаются.