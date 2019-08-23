Москва, 23 августа 2019, 00:37 — REGNUM

Хоккейный турнир «Кубок мэра Москвы» стартовал 22 августа в столице. Спортивные соревнования открыл мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Команда Спартака
Команда Спартака
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония открытия
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин и Александр Якушев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин вбрасывает шайбу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Олег Знарок
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Скамья команды «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Скамья команды «ЦСКА»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Скамья команды «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин вбрасывает шайбу
Сергей Собянин вбрасывает шайбу
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Москва является сердцем русского хоккея. Десятки тысяч подростков и взрослых москвичей беззаветно преданы хоккею. В Москве проходит Студенческая лига, «Золотая шайба», Континентальная хоккейная лига и другие соревнования», — отметил мэр Москвы.

Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Денис Кокарев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кирилл Капризов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выход на лёд
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также мэр Москвы поблагодарил спортсменов за «праздник», которые их соревнования подарили жителям столицы. Отметим, что «Кубок мэра Москвы» по хоккею пройдёт в столице с 22 по 25 августа 2019 года.