Москва, , 00:37 — REGNUM

Хоккейный турнир «Кубок мэра Москвы» стартовал 22 августа в столице. Спортивные соревнования открыл мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Команда Спартака Дарья Антонова © ИА REGNUM

Церемония открытия Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин и Александр Якушев Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин вбрасывает шайбу Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Олег Знарок Дарья Антонова © ИА REGNUM Скамья команды «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Скамья команды «ЦСКА» Дарья Антонова © ИА REGNUM Скамья команды «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Собянин вбрасывает шайбу Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Москва является сердцем русского хоккея. Десятки тысяч подростков и взрослых москвичей беззаветно преданы хоккею. В Москве проходит Студенческая лига, «Золотая шайба», Континентальная хоккейная лига и другие соревнования», — отметил мэр Москвы.

Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Денис Кокарев Дарья Антонова © ИА REGNUM Кирилл Капризов Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Выход на лёд Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM Хоккейный матч между командами «ЦСКА» — «Спартак» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также мэр Москвы поблагодарил спортсменов за «праздник», которые их соревнования подарили жителям столицы. Отметим, что «Кубок мэра Москвы» по хоккею пройдёт в столице с 22 по 25 августа 2019 года.