Ростов-на-Дону, , 20:37 — REGNUM

Матч женских сборных России и Словении по гандболу, который должен был состояться в Краснодаре, перенесли в Ростов-на-Дону. Игра намечена на 25 сентября, уточнили в пресс-службе ростовчанок.

Матч первого тура квалификационного этапа Евро-2020 между командами станет первым официальным поединком в качестве главного тренера российской сборной для Амброс Мартина. Он сменил на этом посту Евгения Трефилова. Испанский специалист является также наставником «Ростов-Дона».В пресс-службе донской команды уточнили дату матча второго тура — 29 сентября. Игра пройдёт в Гюмлигене против сборной Швейцарии.

ИА REGNUM напоминает, что Трефилов покинул пост наставника женской сборной России по гандболе в начале августа текущего года. Под его руководством российские гандболистки выиграли золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также стали четырёхкратными чемпионками мира.