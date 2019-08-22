Нур-Султан, , 19:37 — REGNUM

22 августа на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане был разыгран первый матч последнего раунда плей-офф Лиги Европы 2019/20 между коллективами «Астана» и «БАТЭ». Противостояние завершилось крупной победой хозяев.

Первый мяч на 23-й минуте забил 31-летний хорватский вингер Марин Томасов после передачи Рунара Мара Сигурьонссона — 1:0. Этот мяч стал для игрока 18-м в сезоне. В конце первой половины Юрий Логвиненко удвоил преимущество хозяев в счете — 2:0. Третий мяч на 52-й минуте забил Сигурьонссон ударом с одиннадцатиметровой отметки — 3:0.

Для прохода в следующий этап белорусской команде необходимо одержать разгромную победу во второй встрече, забив при этом 3 и более мяча и не пропустив ни одного.

Статистика матча («Астана"/"БАТЭ»)

Удары 22/8

Удары в створ 6/2

Владение 47%/53%

Фолы 10/12

Угловые 3/1

Стартовые составы на матч:

«Астана»: Эрич, Рукавина, Шимунович, Постников, Шомко, Сигурьонссон, Томасов, Маевский, Логвиненко, Ротариу, Мубеле.

Запас: Томашевич, Мужиков, Бейсебеков, Перцух, Янга, Мокин, Муртазаев.

«БАТЭ»: Чичкан, Филипович, Риос, Волков, Симович, Яблонский, Драгун, Бага, Скавыш, Стасевич, Мукам.

Запас: Березкин, Дубайич, Сарока, Капитович, Черник, Виллюмсон, Тоуминен.

Бригада арбитров: Сергей Бойко | Семен Шлончак | Александр Корниенко | Анатолий Абдула.

Желтые карточки: Шомко — 17, Мукам — 26, Рукавина — 38, Симович — 81.

Забитые мячи: Томасов 23 — 1:0, Логвиненко 44 — 2:0, Сигурьонссон (пенальти) 52 — 3:0.