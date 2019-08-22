с. Песчанокопское, Ростовская область, , 16:12 — REGNUM

Результат матча между футбольными клубами «Чайка» (Ростовская область) и «Черноморец» (Краснодарский край) лёг в основу уголовного дела по ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ. Правоохранители полагают, что на исход футбольной баталии было оказано противоправное влияние. Об этом 22 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, 13 мая текущего года донская «Чайка» обыграла гостей со счётом 3:1, заняла первое место в турнирной таблице Профессиональной футбольной лиги и вышла в Футбольную национальную лигу.

В рамках расследования уголовного дела в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске было проведено более 20 обысков в офисах клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также других возможных участников дела. В ближайшее время следователь вызовет несколько игроков команды футбольного клуба «Черноморец», уточнили в ведомстве.