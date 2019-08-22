Чикаго, США, , 16:02 — REGNUM

Украинский боксёр Александр Усик проведёт первый бой в супертяжёлом весе. Его соперником станет российский боксёр Андрей Федосов. Об этом сообщает BoxingScene.

Поединок пройдёт 12 октября в Чикаго (США). В марте 2019 года Усик объявил о переходе в супертяжелый вес. Из-за смены весовой категории он потерял статус чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Дебютный поединок Усика в новой весовой категории должен был пройти 25 мая против камерунца Карлоса Такама. Однако бой был отменен из-за травмы украинского спортсмена.

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