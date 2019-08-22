Москва, , 15:53 — REGNUM

Вратарь московского ЦСКА Георгий Кырнац продолжит карьеру в клубе «СКА-Хабаровск». Об этом 22 августа сообщает «Чемпионат».

По словам агента футболиста Алексея Сафонова, Кырнац подписал трёхлетний контракт со «СКА-Хабаровск».

Отметим, что Кырнац начинал карьеру в ДЮСШ «Спартак», после чего в академию ЦСКА.

За основной состав «армейцев» он дебютировал 2 октября 2018 года в матче Лиги чемпионов с «Реалом». Тогда он вышел в компенсированное время после удаления Игоря Акинфеева.

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