Москва, , 15:46 — REGNUM

МВД России возбудило уголовное дело по подозрению в договорном матче. Об этом 22 августа сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что дело возбуждено по итогам матча 27-го тура второго российского дивизиона между «Чайкой» из Ростовской области и новороссийским «Черноморцем». Матч состоялся 13 мая и завершился со счетом 3:1 в пользу «Чайки».

Всего следователи провели более 20 обысков в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске. Ожидается, что в ближайшее время несколько футболистов «Черноморца» будут приглашены в МВД для проведения следственных действий.

Также отмечается, что глава РФС Александр Дюков 15 мая сообщил, что матч мог носить неспортивный характер. Впоследствии в РФС установили факт сговора участников этого матча.

Добавим, что в сезоне 2018/19 «Чайка» конкурировала с краснодарским «Урожаем» за победу в зоне «Юг». Победа над «Черноморцем» команде выйти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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