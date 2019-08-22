Ярославль, , 15:10 — REGNUM

Депутат муниципалитета Ярославля врач Дмитрий Петровский предложил «разогнать» спортивные клубы, которые финансируются из бюджета либо государственными и частными компаниями, а сэкономленные средства направить на детскую медицину и медицину на селе. Об этом Петровский написал на своей странице в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Петровский Страница Дмитрия Петровского в Facebook

Петровский известен своими эпатажными заявлениями. В частности, ранее депутат предлагал расформировать пенсионный фонд и отказаться от страховой медицины. Очередное его высказывание выглядит не менее провокационно:

Дмитрий Петровский, депутат муниципалитета Ярославля Теперь я предлагаю запретить финансирование профессиональных спортивных команд и федераций государством и государственными компаниями, а также частными компаниями. Ну, если короче — разогнать футбольные клубы «Зенит"и «Спартак», и хоккейный клуб «Локомотив». Зафиксировать все эти траты и ввести для этих юридических лиц, «налог на здоровье» на этусумму. И направить эти деньги на финансирование лечения больных детей и развитие первичной медико-санитарной помощи на селе. Ибо профессиональный спорт должен существовать, как и профессиональный шоу-бизнес, на те деньги что заработает сам, заработает — а не получит. К тому же профессиональный спорт, скорее враг здоровья, чем его помощник. Никакой патриотической нагрузки спортивные победы не несут, это профанация, ибо скажите — вам не пофиг что в Бразилии крутые футболисты? Кто-то хочет из-за этого в Бразилию? В фавелы Рио? Кто то говорит «ой, какая крутая страна»? А вот гордиться страной где не нужно собирать деньги на лечение детей, и где живя на селе можно в день, когда заболело ухо у ребенка, попасть к лор-врачу, в современный и оборудованный лор-кабинет можно и нужно».

Дмитрий Петровский был избран в муниципалитет Ярославля в 2017 году от партии «Единая Россия», но впоследствии был исключен из фракции и сейчас является независимым беспартийным депутатом.

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