Москва, , 15:04 — REGNUM

Нападающий Дмитрий Яшкин заключил контракт с московским хоккейным клубом «Динамо». Об этом 22 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Динамо» и «Сибирь» произвели обмен, в результате которого права на Яшкина перешли московскому клубу.

Напомним, чешский нападающий русского происхождения был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» на драфте НХЛ 2011 года во втором раунде под общим 41-м номером.

В составе «Сент-Луиса» он провёл шесть сезонов, после чего перешёл в «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне 2018/19 он провёл за «Вашингтон» 37 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

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