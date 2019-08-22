Курск, , 13:32 — REGNUM

Из футбольного клуба «Авангард-Курск» уволился тренер Мурат Искаков. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Согласно официальному заявлению, тренер и команда расстались по обоюдному согласию. Клуб поблагодарил бывшего тренера за работу.

«Авангард» и Мурат Салимович Искаков достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон», — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности главного тренера «Авангарда» после ухода Искакова будет Олег Василенко.

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