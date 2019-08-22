Москва, , 13:19 — REGNUM

Ни одна российская теннисистка не попала в число 32 сеяных на Открытом чемпионате США — US Open. Об этом сообщается на сайте турнира.

Такая ситуация произошла впервые с 1998 года, когда посев на турнирах «Большого шлема» состоял из 16 человек. Начиная с Уимблдона 2001 года число сеяных повысили до 32.

В настоящее время среди представительниц России лучшие позиции в мировом рейтинге занимает Дарья Касаткина, у которой 42-е место.

Напомним, Открытый чемпионат США состоится в период с 26 августа по 8 сентября. Действующими победителями турнира являются сербский теннисист Новак Джокович и японская спортсменка Наоми Осака.

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