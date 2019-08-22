Париж, , 12:12 — REGNUM

ПСЖ отклонил предложение мадридского «Реала» по трансферу бразильского форварда Неймара. Об этом сообщает L’Equipe.

Отмечается, что «Реал» предложил заплатить за Неймара €100 млн, а также включить в сделку трёх игроков: вратаря Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Гарета Бэйла. ПСЖ ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Неймар близок к возвращению в «Барселону». Каталонский клуб готовится к официальной презентации игрока и заказал партию футболок с его именем.

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