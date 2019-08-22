Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM

Решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении Сергея Семака о дисквалификации за «оскорбление официальных лиц матча» не стало неожиданностью для главного тренера «Зенита». Он воспринял наказание спокойно и считает, что его отсутствие на тренерской скамейке в следующем матче не сломает игру петербургской команды.

Напомним, решением КДК РФС Сергей Семак за своё поведение в матче «Зенит» — «Ахмат» дисквалифицирован на ближайшую игру «Зенита» с «Уфой», еще на один матч РПЛ — условно, до конца сезона. Его также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Есть регламент, есть закон, поэтому принимаем наказание. Будем готовиться к игре, работать. В общем, делать то, что должны, — заниматься прямыми обязанностями», — сказал Семак в интервью, опубликованном 22 августа на сайте «Зенита».

На вопрос о том, кто будет исполнять его функции во время игры с «Уфой», Семак ответил: «Решим. Послезавтра всё увидим».

По его словам, пока сложно сказать, как дисквалификация главного тренера отразится на игре команды.

«Уверен, что игроки будут делать то, что должны, вне зависимости от того, где будет находиться главный тренер», — сказал Сергей Семак.

Добавим, что решением КДК РФС за драку болельщиков с ОМОНом и другие инциденты в ходе матча «Зенит» — «Краснодар» в Петербурге ФК «Зенит» оштрафован на 400 тыс. рублей, команду обязали провести домашний матч без зрителей (условно). Испытательный срок установлен до окончания чемпионата России по футболу сезона 2019−2020 годов.

«В случае очередного подобного нарушения, к клубу будут применены более строгие санкции», — предупредили в КДК РФС.

Кроме того, за скандирование зрителями оскорбительных выражений в матче «Зенит — «Ахмат» клуб оштрафован на 40 тыс. рублей.

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