Москва, , 11:41 — REGNUM

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдёт 22 августа в Португалии.

В предыдущем раунде «Спартак» взял верх над швейцарским «Туном». Первый матч в гостях завершился со счётом 3:2 в пользу «красно-белых». В ответном матче дома «Спартак» также был сильнее — 2:1.

«Брага» по сумме двух матчах одержала победу над датским «Брондбю». В гостях португальский клуб победил со счётом 4:2, а дома обыграл соперника со счётом 3:1.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Спартак» занял пятое место в чемпионате России. «Брага» в прошлом сезоне стала четвёртой в чемпионате Португалии.

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