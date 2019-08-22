Манчестер, Великобритания, , 10:48 — REGNUM

Миланский «Интер» не может договориться с «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего Алексиса Санчеса. Об этом сообщает ВВС.

Алексис Санчес (cc) DSanchez17

Отмечается, что «Интер» планировал арендовать 30-летнего чилийского форварда с выкупом его контракта через год.

Однако высокая зарплата Санчеса помешать переходу может. В «Манчестер Юнайтед» он получает около €390 тыс. в неделю. «Интер» готов платить ему половину от этой суммы, что не устраивает МЮ.

Напомним, Санчес перешёл в МЮ из «Арсенала» в январе 2018 года. В сезоне 2018/19 он сыграл 27 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре голевых передачи.

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