Нью-Йорк, США, 22 августа 2019, 08:20 — REGNUM
Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнэску в матче второго круга турнира в Бронксе (США). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 6 минут, завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
В четвертьфинале турнира Блинкова сыграет с китайской теннисисткой Ван Цян.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в матче первого круга Блинкова обыграла американку Коко Вандевей со счётом 6:3, 6:0.
Читайте ранее в этом сюжете: Блинкова вышла во второй круг турнира в Бронксе