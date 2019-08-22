Берн, , 07:44 — REGNUM

Швейцарский «Янг Бойз» сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» в первом раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл нападающий «Янг Бойз» Рожер Ассале на седьмой минуте. «Црвене Звезде» удалось отыграться и выйти вперёд благодаря голам Милоша Денегека и Матео Гарсии.

Однако удержать победу сербским футболистам не удалось. На 76-й минуте нападающий «Янг Бойз» Гийом Оаро сравнял счёт, реализовав пенальти.

Ответный матч команды сыграют в Белграде 27 августа.

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