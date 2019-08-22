Новосибирск, 22 августа 2019, 05:29 — REGNUM
Капитаном хоккейного клуба «Сибирь» на предстоящий игровой сезон стал Александр Логинов. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, говорится на сайте новосибирского ХК.
Также на командном собрании были выбраны ассистенты на сезон 2019/2020. Ими стали Юкка Пелтола, Дмитрий Саюстов и Егор Миловзоров.
Отметим, уроженец Уфы Александр Логинов является воспитанником «Салавата Юлаева». Играл за нефтекамский «Торос», чешскую «Энергию» и нижегородский «Торпедо».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирская «Сибирь» обменял права на нападающего Дмитрия Яшкина в московское «Динамо». ХК «Сибирь» получила взамен денежную компенсацию.
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