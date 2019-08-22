22 августа 2019 | Время чтения 7 мин

1 сентября 2019 года первому российскому велотреку исполнится 123 года. Его открыли в 1896 году на тогдашней окраине Тулы — пустыре Киевского шоссе. В этот же день прошли первые соревнования... Сегодня регион пытается вернуть былую славу тульского велосипедного движения.

Лидия Шипилова, , 00:42 — REGNUM

1 сентября этого года первому российскому велотреку исполнится 123 года. Его открыли в 1896 году на тогдашней окраине Тулы — пустыре Киевского шоссе. Причем еще в то время спортивный объект был частным проектом, то есть построен на частные средства страстных любителей велоспорта. В этот же день на циклодроме [велотрек в те времена называли именно так] прошли первые соревнования, победителями которых стали Артур Лехельт, Мендлер и представитель семьи тульских самоварщиков Эдуард Тейле.

Еще одним историческим и немаловажным фактом стало появление на тульском велотреке Льва Толстого. Когда писателю исполнилось 69 лет, он впервые сел на велосипед, получил «права» и одним из первых проехал один круг по велотреку в Туле.

Лев Толстой

Сергей Копылов, Александр Каменев, Дмитрий Соловьев — гонщики-легенды, которые в свое время прославляли тульскую землю и велодвижение циклодрома.

Велотрек реконструировали четыре раза. В последний раз в это регион вложил более 90 млн рублей. Сегодня в правительстве Тульской области обсуждают новый проект обновления объекта. По словам председателя регионального комитета по спорту Николая Ивашкова, приступить к следующему ремонту должны в 2020 году.

Перед областным правительством и общественниками сегодня стоит задача возвращения былой славы тульского велосипедного движения. Глава региона Алексей Дюмин часто упоминает достижения и победы тульских спортсменов, и идея создания в области команды MARATHON-TULA Cycling team принадлежит именно губернатору. Теперь подчиненным, общественникам и активистам осталось воплотить планы в жизнь, и помимо оружейной и новогодней, снова завоевать звание велосипедной столицы России.

Команда профессионалов

В последние 35 лет в Туле работает «Спортивная школа олимпийского резерва «Велосипедный спорт» (СШОР). В ней воспитываются более 3 тыс. учащихся, которых тренируют 19 тренеров, из них три имеют звание «Заслуженный тренер России».

В разное время участники школы «Велосипедный спорт» становились неоднократными победителями и призерами первенств, чемпионатов России, Европы, мира и Олимпийских игр. Сегодня более 20 спортсменов СШОР входят в состав сборной команды страны по велоспорту на треке. А с приходом в Тульскую область Алексея Дюмина развитию велосипедного спорта решено было придать новый импульс.

Велосипедисты Пресс-служба правительства Тульской области

В начале 2017 года на базе тульского велотрека была создана команда MARATHON-TULA Cycling team. Губернатор договорился с президентов компании «Марафон Групп» Александром Винокуровым о сотрудничестве в области поддержки велосипедного спорта в регионе. В новую команду вошли перспективные молодые спортсмены, специализирующиеся на спринтерских и темповых дисциплинах, прежде всего, туляки, но также и ребята из других регионов России.

«Команда сформирована «с прицелом» на выступления на всероссийских и международных соревнованиях, а также на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Это престиж области. А также — популяризация велоспорта среди жителей, среди нашей молодежи», — сказал Алексей Дюмин.

Наши современники в составе тульской профессиональной команды велосипедистов задали высокую планку. Только в июле 2019 года Диана Климова стала бронзовым призером Европейских игр, на первенстве Европы тульская команда принесла российской сборной бронзу, также туляки завоевали десять медалей на чемпионате России.

«Наблюдая стабильный прогресс у гонщиков, считаем необходимым в следующем году увеличить финансирование. Перед тренерским штабом команды поставлены амбициозные цели с учетом перспектив участия в Олимпийских играх 2020 в Токио: Диана Климова, Александр Дубченко, Артур Ершов и Максим Пискунов претендуют на попадание в состав олимпийской сборной в 2020 году. Будем надеяться, что им и их партнерам по команде удастся набрать оптимальную форму», — сказал президент клуба Marathon-Tula Александр Винокуров.

Однако профессиональный спорт — это лишь одна сторона медали развития тульского велодвижения. 14 лет назад к прославлению Тулы как велосипедной столицы присоединились активисты и любители двухколесного транспорта.

Велодорожка велодорожке рознь

В 2005 году первокурсник Денис Ворошнин вместе с другом, который занимался спортивным велотуризмом, организовали первый велопарад в Туле. Тогда они собрали порядка 200 любителей двухколесного и экологичного транспорта. Сегодня это действо собирает более 2,5 тыс. Однако развитие велодвижения в регионе не ограничивается мероприятием раз в год.

«Первое, что мы продвигаем и начинаем презентацию Тулы как велосипедной столицы России, это то, что в нашем городе появился первый велотрек в стране. Это фундаментальный момент, который совпал с тем, что Лев Николаевич Толстой [русский писатель] изъявил желание научиться кататься на велосипеде в довольно-таки солидном возрасте и в 1897 году прокатился на нем. Это все говорит о том, что туляки всегда любили велоспорт», — отмечает идейный вдохновитель тульского велодвижения, организатор велопарадов Денис Ворошнин.

Тульские «байкеры» на треке. 1923

Велотрек

Велодорожки для любителей покатать в Туле начали появляться с 2014 года. Еще ранее (в 2012 году) стали продвигать тему создания велопарковок. Сегодня в центральном городе области с ними проблем нет. На новой набережной города совсем недавно вместе с реконструкцией открыли велодорожку протяженность 3 км, обустроенную по последним стандартам: специальное покрытие, выделенные линии и т.д. В тульских скверах и парках присутствуют велодорожки другого формата.

«Конечно, сравнивать Тулу, да и другие российские города, с Хельсинки, Берлином, Копенгагеном пока не приходится, да и не правильно. В этих европейских городах развитие велосипедного движения насчитывается веками, поэтому сегодня там комфортно и безопасно можно добраться на велосипеде с одной окраины города до другой через центр, — говорит тульский велоактивист Елена Корыстова. — В парках и скверах Тулы есть закольцованные велодорожки, однако это локальные проекты, то есть выезда в город через них нет».

Велотрек

Взаимодействие с региональными и муниципальными властями в вопросе развития городской велосипедной инфраструктуры у общественников есть. По словам Дениса Ворошнина, иногда велодорожки сложно строить, исходя из градостроительного проекта.

«Я, по-хорошему, мучаю чиновников, в том числе Алексея Геннадьевича [губернатора Тульской области], вопросами велоинфраструктуры и всегда нахожу положительный отклик», — признался идейный вдохновитель развития Тулы как велосипедной столицы страны.

Власть в теме

Совсем недавно в Туле профессиональная спортсменка Ольга Слюсарева вместе с главой администрации Тулы Евгением Авиловым и активистами проехались по будущему 11-километровому маршруту, который должен связать Центральный парк и Баташевский сад. Недостатки группа велосипедистов отметила, но в целом старт проекту должны дать в ближайший месяц. К тому же, власти пообещали обустроить 15 станций и 111 велосипедов для проката, так называемого велошеринга. По словам Авилова, всего же будет 44 станции и 321 велосипед.

Велосипедисты Пресс-служба правительства Тульской области

Кстати, губернатор Алексей Дюмин неоднократно выпускал мотивирующие ролики: лично садился за руль двухколесного и экологичного транспорта и призывал жителей Тульской области присоединиться к спорту, ведь это отличная кардиотренировка.

«В Туле велосипед, можно сказать, исторически важный транспорт, на нем еще Лев Толстой любил кататься и получил первые велосипедные «права». Здесь и прославленная велошкола, и просто большое количество велолюбителей, многие катаются круглый год», — подчеркнул аналитик «Института региональной экспертизы» Артем Богатырев.

По словам эксперта, для этого необходима современная инфраструктура, сеть велодорожек, система современного проката велосипедов. Глава региона говорил о необходимости развития сети велодорожек по примеру столицы еще в 2016 году, и сегодня тема сдвинулась и дает определенные плоды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тульской области развиваются многие виды спорта: хоккей, в который лично играет губернатор, футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, легкая атлетика и другие.

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