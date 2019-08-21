Владикавказ, , 18:10 — REGNUM

Владикавказская «Алания» одержала победу над волгоградским «Ротором» в матче 1/32 финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Ротора» Камиль Муллин на 24-й минуте. Однако спустя три минуты в ворота волгоградской команды был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев.

Решающий гол в матче забил полузащитник владикавказцев Бутта Магомедов на 67-й минуте.

Таким образом, «Алания» вышла в 1/16 финала Кубка России.

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