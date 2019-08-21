Москва, , 18:06 — REGNUM

Российский футбольный союз (РФС) наложил на футбольный клуб «Ростов» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом 21 августа сообщается на сайте РФС.

«Ростов» попал под санкции из-за задолженности перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым и его ассистентами Иваном Данильянцем и Александром Мацюрой.

Отмечается, что клуб не исполнил решение палаты РФС по разрешению споров от 28 июня 2019 года и не погасил задолженность по зарплате перед тренерами.

Напомним, Бердыев был главным тренером «Ростова» с 2014 по 2017 год. Под его руководством клуб в 2016 году стал серебряным призёром чемпионата России. Также команда участвовала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

После ухода из клуба тренерский штаб Бердыева потребовал от «Ростова» почти 100 млн рублей. РФС частично удовлетворил эти требования.

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