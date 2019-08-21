Псков, , 17:51 — REGNUM

Специализированный зал самбо открыли сегодня, 21 августа, в лицее «Развитие» города Пскова в рамках форума «Дни самбо в Псковской области». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в церемонии открытия принял участиепрезидент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

По его словам, Псковская область стала 48-м регионом, присоединившимся к всероссийской программе «Самбо в школу». В ней принимают участие более 800 образовательных учреждений страны. Всего самбо занимаются более 500 тыс. человек из 83 регионов России.

По словам Елисеева, такой же зал самбо в ближайшее время появится в средней школе № 1 Великих Лук.

Напомним, в ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет временно признал самбо олимпийским видом спорта. Официальной датой рождения самбо принято считать ноябрь 1938 года.