Москва, , 17:46 — REGNUM

Женская сборная России по теннису сыграет с командой Румынии в квалификации Кубка Федерации. Об этом сообщается на сайте турнира.

Теннисная ракетка (сс) cocoparisienne

Матчи состоятся в Румынии с 7 по 8 февраля 2020 года. Команды поспорят за право участия в финальной стадии Кубка Федерации.

Напомним, финальную этап турнира пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 14 по 19 апреля 2020 года.

Сборная России четыре раза побеждала на Кубке Федерации (2004, 2005, 2007, 2008). Ещё семь раз российские теннисистки играли в финале турнира.

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