Рим, , 17:12 — REGNUM

Вратарь итальянской «Ромы» Робин Ольсен может перейти в московское «Динамо». Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

Отмечается, что «Рома» планирует продать нескольких игроков, в том числе 29-летнего шведского голкипера.

Ольсен играл за такие клубы, как «Мальмё», греческий ПАОК, датский «Копенгаген». Летом 2018 года его купила «Рома», которая искала замену ушедшему в «Ливерпуль» Алисону Бекеру.

В сезоне 2018/19 Ольсен сыграл 27 матчей в чемпионате Италии, в которых пропустил 42 гола.

Читайте также: Полузащитник «Ромы», которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»