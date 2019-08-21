Рим, 21 августа 2019, 17:12 — REGNUM
Вратарь итальянской «Ромы» Робин Ольсен может перейти в московское «Динамо». Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.
Отмечается, что «Рома» планирует продать нескольких игроков, в том числе 29-летнего шведского голкипера.
Ольсен играл за такие клубы, как «Мальмё», греческий ПАОК, датский «Копенгаген». Летом 2018 года его купила «Рома», которая искала замену ушедшему в «Ливерпуль» Алисону Бекеру.
В сезоне 2018/19 Ольсен сыграл 27 матчей в чемпионате Италии, в которых пропустил 42 гола.
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