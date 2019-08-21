Москва, , 16:53 — REGNUM

Форвард сборной России по баскетболу Джоэл Боломбой может пропустить Кубок мира 2019 года. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Базаревич.

«90 процентов, что Боломбой не сможет сыграть на чемпионате мира. У него травма», — сказал Базаревич.

Он добавил, что в связи с травмой Боломбоя тренерский штаб сборной постарается переместить акценты игры.

Напомним, Кубок мира — 2019 пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

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