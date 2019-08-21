Владикавказ, , 15:57 — REGNUM

Строительство тренированного центра по спортивной борьбе начнётся в городе Владикавказе в 2019 году. Открытие комплекса запланировано на 2020 год, пишет 21 августа ТАСС.

По данным минспорта Северной Осетии, тренировочный центр будет представлять собой двухэтажное здание, состоящее из нескольких блоков. Здесь расположатся универсальный спортивный зал с трибунами на 400 мест, два зала для борьбы, тренажёрная комната и зал для кроссфита.

Строительство центра ведётся в рамках программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На возведение объекта будет направлено 233 млн рублей.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии откроют спорткомплексы под открытым небом

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Демография» в Карачаево-Черкесии планируется строительство открытых спорткомплексов, которые будут включать секторы для легкоатлетических дисциплин, зоны для игровых видов спорта, в также площадки для стритбола и воркаут-площадки.