Флоренция, Италия, 21 августа 2019, 15:29 — REGNUM
«Фиорентина» объявила о подписании контракта с французским полузащитником Франком Рибери. Об этом сообщается на сайте клуба.
Срок действия контракта и подробности сделки не уточняются. Ожидается, что официальная презентация Рибери как новичка команды пройдёт 22 августа.
https://twitter.com/acffiorentina/status/1164132145276870656
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рибери прилетел во Флоренцию для заключения контракта с «Фиорентиной».
Напомним, по окончании сезона 2018/19 Рибери покинул мюнхенскую «Баварию», за которую выступал на протяжении последних 12 лет.
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