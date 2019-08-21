Флоренция, Италия, , 15:29 — REGNUM

«Фиорентина» объявила о подписании контракта с французским полузащитником Франком Рибери. Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок действия контракта и подробности сделки не уточняются. Ожидается, что официальная презентация Рибери как новичка команды пройдёт 22 августа.

https://twitter.com/acffiorentina/status/1164132145276870656

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рибери прилетел во Флоренцию для заключения контракта с «Фиорентиной».

Напомним, по окончании сезона 2018/19 Рибери покинул мюнхенскую «Баварию», за которую выступал на протяжении последних 12 лет.

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