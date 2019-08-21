Ростов-на-Дону, , 14:42 — REGNUM

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области и региональное отделение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ фактически взяли самоотвод в вопросе финансирования поездки спортсменок во Францию для участия в чемпионате Европы. Они ссылаются на отсутствие писем Минспорта РФ, которое обеспечивает участие сборных команд России в международных турнирах, и недостаточные показатели спортсменок.

Так, на прошедшем чемпионате России по гребле на байдарке, который является отборочными соревнованиями на чемпионат мира, в индивидуальном виде программы спортсменки не выступали. В Кубке России в индивидуальном виде программы они заняли далеко не призовые места, следует из ответа чиновников.

«Сборную команду на чемпионат Европы по марафону Россия не представляла: эта дистанция — не олимпийская дисциплина. У девушек была возможность съездить туда либо за свои деньги, либо за деньги спонсоров. Да, они выиграли марафон, но пришли со временем каноэ одиночки, то есть это очень плохой результат. С данным результатом выступать на чемпионате Европы нет смысла, так как это очень низкий уровень подготовки данных спортсменов», — цитирует «Блокнот Ростов» председателя регионального отделения Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, заслуженный мастер спорта Александра Костоглода.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с открытым письмом чемпионки России по гребле на байдарках и каноэ Александра Б. и Елизавета С. обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Спортсменки указали на отказ со стороны главы ведомства решить вопрос финансирования командировки во Францию для участия в чемпионате Европы.

Спортсменки также указали на то, что с такой поддержкой не видят перспектив продолжения профессиональной карьеры на Дону.

Читайте ранее в этом сюжете: Чемпионы России по гребле не видят перспектив в Ростовской области