Владивосток, , 14:37 — REGNUM

Полузащитник владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин успешно перенёс операцию. Об этом 21 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что операция прошла в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы. Восстановление футболиста займёт от 1,5 до 3 месяцев.

Напомним, в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с воронежским «Факелом» Калугин получил тяжёлую челюстно-лицевую травму. Эпизод произошёл в добавленное время. Калугин столкнулся с голкипером воронежского клуба Данилой Ермаковым.

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