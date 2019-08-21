Москва, , 14:14 — REGNUM

Телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию встречи между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в Лиге чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

Матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится в Греции 21 августа в 22:00 мск. Также игру покажут на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, 13 августа сорвалась трансляция проходившего в Португалии матча «Краснодара» с «Порту». Согласно заявлению «Матч ТВ», за 1,5 часа до игры «Порту» изменил условия и отказался дать доступ к сигналу трансляции, несмотря на наличие подписанного договора.

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