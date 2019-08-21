Флоренция, Италия, 21 августа 2019, 13:37 — REGNUM
Французский полузащитник Франк Рибери прилетел во Флоренцию для заключения контракта с «Фиорентиной». Об этом 21 августа сообщается на странице клуба в Twitter.
Отмечается, что по прибытии футболиста его встретили сотрудники «Фиорентины» и вручили клубный шарф. Предполагается, что подписание соглашения произойдёт в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что интерес к Рибери проявлял московский «Локомотив».
Напомним, Рибери на протяжении последних 12 сезонов выступал за мюнхенскую «Баварию». По окончании прошлого сезона он покинул немецкий клуб.
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