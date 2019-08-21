Турин, Италия, , 12:45 — REGNUM

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду допустил, что может закончить карьеру в следующем году. Об этом сообщает Marca.

«Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года. Я сейчас не думаю об этом», — сказал Роналду.

Напомним, летом 2018 года Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус». Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Кроме того, он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, стал трёхкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, а также один раз выиграл чемпионат Италии.

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