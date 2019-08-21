Барселона, Испания, , 09:00 — REGNUM

«Барселона» готовится к официальной презентации бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает RAC1.

Согласно информации источника, каталонский клуб уже заказал партию футболок с фамилией Неймара. Кроме того, футболист записал обращение к фанатам команды, которое должно появиться после объявления о его переходе.

Отмечается, что Неймар близок к возвращению в «Барселону». Стороны заметно продвинулись в переговорах, но сделка пока не завершена.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готовит предложение ПСЖ по аренде Неймара до конца сезона 2019/20.

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