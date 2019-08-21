Москва, , 08:51 — REGNUM

Бывший форвард московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв не собирается завершать карьеру. Об этом он заявил в эфире программы «Сычёв подкаст».

«Я ещё не попрощался с футболом», — сказал Сычёв.

Он добавил, что собирается продолжать карьеру на профессиональном уровне и сейчас ведёт переговоры с одним из клубов.

Напомним, Сычёв играл за такие команды, как московские «Спартак», «Локомотив», французский «Марсель», минское «Динамо».

В составе «Локомотива» он становился чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С 2002 по 2010 год Сычёв играл за сборную России.

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