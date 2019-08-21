Уфа, , 08:47 — REGNUM

XXXIV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Владимира Бормана, состоится в Уфе с 22 по 24 августа, 21 августа сообщает пресс-служба администрации города.

Туллио Крали. Греко-римская борьба. 1935

В соревнованиях примут участие спортсмены из разных регионов страны и ближнего зарубежья.

23 августа в 11:30 часов спортсмены заложат капсулу на месте строительства Международного центра спортивной борьбы, который будет построен на ул. Комсомольской.

23 августа в 14:30 ч. на главной площадке Дворца спорта состоится торжественное открытие турнира.

«Развлекательная программа начнется перед Дворцом спорта (ул. Зорге, 41) с 12:00 ч. и продолжится до 19:00 ч. Гостей праздника ждет зрелищное шоу с участием кавер-групп города Уфы», — сообщают в мэрии города.

Почетными гостями открытия турнира станут чемпион Олимпийских игр, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и другие знаменитости.

Напомним, что заслуженный тренер СССР Владимир Борман родился в Уфе. Воспитал заслуженного мастера спорта А. Б. Батталова, мастеров спорта международного класса А. С. Гладкова, Н. В. Рухтина, Р. Р. Садыкова.