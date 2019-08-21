Новосибирск, , 08:20 — REGNUM

Защитник Олег Пиганович вернулся в новосибирский хоккейный клуб «Сибирь». Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Отмечается, что «Сибирь» подписала с 34-летним защитником однолетний контракт.

«В прошлом сезоне хоккеист из-за травмы провёл за нашу команду всего 35 матчей», — уточнили в пресс-службе ХК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Сибирь» «по соглашению сторон» расторгла контракт с канадским нападающим Джорданом Кароном. В составе новосибирского ХК осталось пять легионеров.

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