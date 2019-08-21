Монако, , 08:17 — REGNUM

Нападающий «Лестер Сити» Ислам Слимани может перейти в «Монако». Об этом сообщает France Football.

По информации издания, «Монако» заинтересован в услугах 31-летнего алжирского форварда. Руководство клуба уже начало переговоры по его трансферу.

Предполагается, что Слимани перейдёт в «Монако» на один сезон на правах аренды.

В сезоне 2018/19 Слимани играл в аренде в турецком «Фенербахче». Он сыграл в 15 матчах чемпионата Турции и отметился одним голом. В 2019 году он стал победителем Кубка африканских наций в составе сборной Алжира.

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