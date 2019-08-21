Уфа, , 08:11 — REGNUM

«Уфимский международный марафон» пройдет 1 сентября в столице Башкирии, 21 августа сообщает пресс-служба администрации Уфы.

По улицам города спортсмены из разных стран мира пробегут уже в пятый раз. В этом году организаторы ожидают, что в марафоне примут участие более 5000 спортсменов.

Программа марафона предусматривает забег на пяти дистанциях: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км. Кроме этого, будет проведена эстафета.

Дети тоже смогут принять участие в мероприятии. Для них организаторы проведут детские забеги.

«Кроме того, состоится семейный забег «Мама, папа, я — спортивная семья», корпоративный забег республиканского бизнеса, специальный забег от партнера «Рэд Булл», забег регионов России и на звание «Самый спортивный мэр», — сообщают в пресс-службе мэрии.

В рамках мероприятия будут проведены бои по миксфайту, чемпионат по бодибилдингу, байк-шоу, уличный баскетбол, шоу самого сильного человека республики — Эльбруса Нигматуллина, а также другие шоу с участием российских и международных поп-звезд.

Напомним, что «Уфимский международный марафон» является крупнейшим марафоном России и входит в топ-100 брендов Башкирии.

Первый марафон в Уфе состоялся 27 сентября 2015 года