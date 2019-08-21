Соединённые Штаты Америки, , 07:35 — REGNUM

Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с матча против представительницы Чехии Катержиной Синяковой на турнире в Бронксе (США). Встреча была остановлена во втором сете при счёте 0:6, 0:3.

Продолжительность матча составила 46 минут. Потапова ни разу не подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, ни одной ошибки на подаче и пять реализованных брейков.

В четвертьфинале Синякова сыграет с американской теннисисткой Бернардой Перой.

Отметим, что Потапова пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

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