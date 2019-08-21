Никосия, , 07:14 — REGNUM

20 августа на стадионе «ГСП» в Никосии (Кипр) был разыгран первый матч 4-го раунда плей-офф Лиги Чемпионов 2019/20 между командами «АПОЭЛ» и «Аякс». Противостояние завершилось безрезультативной ничьей.

Хоть на бумаге голландский гранд и выглядел в разы сильнее и обязан был побеждать, «АПОЭЛ» сумел удержать ничейный результат за счет фактора домашнего поля, организованной игры в обороне и необъяснимо агрессивного стиля «Аякса», что в результате вылилось в удаление марокканского защитника Нуссаира Мазрауи в конце встречи.

В ответном матче на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме «Аяксу» необходимо и достаточно одержать победу, чтобы выйти в групповой этап турнира.

Статистика матча («АПОЭЛ"/"Аякс»)

Удары 11/18

Удары в створ 4/6

Владение 45%/55%

Фолы 9/16

Угловые 8/8

Стартовые составы на матч:

«АПОЭЛ»: Белец, Жуанзинью, Меркис, Иоанну, Генцоглу, Соуза, Тамари, Матич, Безьяк, Михайлович, Палович.

Запас: Халлениус, Де Винсенти, Ла Франс, Яколиш, Алонефтис, Видигал, Ватерман.

«Аякс»: Онана, Вельтман, Мазрауи, Мартинес, Тальяфико, ван де Бек, Блинд, Марин, Нереш, Тадич, Зиеш.

Запас: Варела, Шуурс, Альварес, Хунтелар, Ланг, Дест, де Вит.

Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Роберто дель Паломар | Хосе Мунуэра Монтеро.

Желтые карточки: Мазрауи — 16, Марин — 18, Вельтман — 22, Генцоглу — 37, Безьяк — 46, Мартинес — 57, Тальяфико — 75, Тадич — 84.

Красные карточки: Мазрауи — 80.