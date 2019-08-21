Никосия, 21 августа 2019, 07:14 — REGNUM
20 августа на стадионе «ГСП» в Никосии (Кипр) был разыгран первый матч 4-го раунда плей-офф Лиги Чемпионов 2019/20 между командами «АПОЭЛ» и «Аякс». Противостояние завершилось безрезультативной ничьей.
Хоть на бумаге голландский гранд и выглядел в разы сильнее и обязан был побеждать, «АПОЭЛ» сумел удержать ничейный результат за счет фактора домашнего поля, организованной игры в обороне и необъяснимо агрессивного стиля «Аякса», что в результате вылилось в удаление марокканского защитника Нуссаира Мазрауи в конце встречи.
В ответном матче на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме «Аяксу» необходимо и достаточно одержать победу, чтобы выйти в групповой этап турнира.
Статистика матча («АПОЭЛ"/"Аякс»)
Удары 11/18
Удары в створ 4/6
Владение 45%/55%
Фолы 9/16
Угловые 8/8
Стартовые составы на матч:
«АПОЭЛ»: Белец, Жуанзинью, Меркис, Иоанну, Генцоглу, Соуза, Тамари, Матич, Безьяк, Михайлович, Палович.
Запас: Халлениус, Де Винсенти, Ла Франс, Яколиш, Алонефтис, Видигал, Ватерман.
«Аякс»: Онана, Вельтман, Мазрауи, Мартинес, Тальяфико, ван де Бек, Блинд, Марин, Нереш, Тадич, Зиеш.
Запас: Варела, Шуурс, Альварес, Хунтелар, Ланг, Дест, де Вит.
Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Роберто дель Паломар | Хосе Мунуэра Монтеро.
Желтые карточки: Мазрауи — 16, Марин — 18, Вельтман — 22, Генцоглу — 37, Безьяк — 46, Мартинес — 57, Тальяфико — 75, Тадич — 84.
Красные карточки: Мазрауи — 80.