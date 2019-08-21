Вена, 21 августа 2019, 07:13 — REGNUM
20 августа на стадионе «Линцер» (Линц, Австрия) был разыгран первый матч 4-го раунда плей-офф Лиги Чемпионов 2019/20 между командами «ЛАСК» и «Брюгее». Противостояние завершилось минимальной победой коллектива из Бельгии.
На 10-й минуте матча счет открыл штатный пенальтист клуба, выступающий за сборную Бельгии, 26-летний Ханс Ванакен ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:1. Этот гол стал для полузащитника 5-м в сезоне во всех турнирах.
В ответной встрече на стадионе «Ян Брейдел» в Бельгии «Бюргге» необходимо и достаточно не потерпеть поражения от австрийской команды.
Статистика матча («ЛАСК"/"Брюгге»)
Удары 13/12
Удары в створ ¼
Владение 51%/49%
Фолы 17/16
Угловые 4/3
Стартовые составы на матч:
«ЛАСК»: Шлагер, Погатец, Визингер, Траунер, Реннер, Михорль, Холланд, Ранфтл, Клаусс, Тетте, Гойгингер.
Запас: Отубанжо, Мюллер, Востри, Фрайзер, Рагуз, Забитцер, Гебауэр.
«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Митрович, Дели, Мата, Ванакен, Вормер, Ритс, Окерек, Деннис, Опенда.
Запас: Коссуну, Амрабат, Резаи, Диатта, Шрейверс, Рикка, Хорват.
Бригада арбитров: Шимон Марчиняк | Павел Сокольницки | Томаш Листкевич.
Желтые карточки: Реннер — 16, Траунер — 51, Мата — 53, Визингер — 73, Фрайзер — 79.
Голы: Ванакен (пенальти) 10 — 0:1.