Прага, , 07:12 — REGNUM

20 августа на стадионе «Константин Рэдулеску» был разыгран первый матч 4-го раунда плей-офф Лиги Чемпионов 2019/20 между командами «ЧФР Клуж» и «Славия Прага». Противостояние завершилось минимальной победой чешского коллектива.

Единственный мяч на 28-й минуте матча забил 26-летний вингер сборной Чехии Лукаш Масопуст точным ударом слета из-за пределов штрафной в дальний нижний угол — 0:1. Голевую передачу на свой счет записал Никола Станчу.

Для прохода в групповой этап турнира румынскому клубу необходимо одержать победу во втором матче на «Эден Арене» в Праге.

Статистика матча («ЧФР Клуж"/"Славия Прага»)

Удары 9/13

Удары в створ 2/2

Владение 48%/52%

Фолы 17/27

Угловые 7/5

Стартовые составы на матч:

«ЧФР Клуж»: Арлаускис, Буркэ, Сушич, Камора, Цестор, Джокович, Дяк, Цукудян, Аурелиу, Омрани, Бордеяну.

Запас: Пэун-Александру, Ватча, Костаче, Хобан, Мурешан, Петелеу, Рондон.

«Славия Прага»: Коларж, Говорка, Цоуфаль, Кудела, Станчу, Олайинка, Соучек, Траоре, Масопуст, Бурен.

Запас: Голеш, Гушбауэр, Балута, Шкода, Юсуф, Коварж, Крал.

Бригада арбитров: Джюнейт Чакыр | Баттахин Дюран | Тарик Огнун | Хюсейни Гечек.

Желтые карточки: Джокович — 31, Цоуфаль — 43, Бордеяну — 45, Буркэ — 70, Соучек — 87, Шкода — 90.

Не забитые пенальти: Омрани — 79.

Голы: Масопуст 28 — 0:1.