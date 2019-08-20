Нижний Новгород, , 19:53 — REGNUM

Министр спорта РФ Павел Колобков проинспектировал объекты подготовки к проведению международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в октябре в Нижнем Новгороде. По его словам, регион полностью готов к встрече участников на высшем уровне, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

Министр отметил, что это будет большой спортивный праздник для нашей страны.

По мнению губернатора Глеба Никитина, форум поможет в дальнейшем эффективнее использовать наследие чемпионата мира по футболу.

Вице-губернатор Александр Югов уточнил, что на форуме ждут знаменитых российских спортсменов — Александра Карелина, Елену Исинбаеву, Алексея Немова. В рамках второго дня, который будет открытым для жителей и гостей города, они проведут мастер-классы и автограф-сессии.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что президент России Владимир Путин может посетить Нижний Новгород в период проведения Международного форума «Россия — спортивная держава». Об этом Никитин сообщил, выступая перед депутатами Законодательного собрания области с отчётом об итогах работы за 2018 год.

Кроме того, на форуме ожидают более 2 тыс. гостей.