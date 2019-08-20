Нижний Новгород, , 19:41 — REGNUM

12-летняя Вероника Шубенкова из Нижегородской области стала чемпионкой мира по быстрым шахматам среди девочек в возрасте до 12 лет. Об этом сообщает Федерация шахмат региона.

III детский чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу состоялся с 16 по 18 августа в Минске. В соревнованиях принимали участие 720 представителей 36 стран.

Вероника набрала восемь очков из девяти возможных. В турнире по блицу она заняла четвёртое место.

При этом уроженка города Бор стала двукратной чемпионкой, в 2017 году она выиграла в турнире для девочек в возрастной категории до 10 лет.

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что на счету воспитанников нижегородской школы шахмат в 2018 году было более 70 медалей различного достоинства на соревнованиях разного уровня, из них пять золотых и четыре серебряных.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам III детского чемпионата мира в Минске российская сборная заняла первое командное место, на втором — Белоруссия, на третьем — команда Казахстана. Всего на счету российских спортсменов девять медалей, из них четыре — золотые.